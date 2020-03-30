وفاة إعلامية أمريكية شهيرة بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شبكة "سي بي إس" التلفزيونية الأمريكية،أمس الأحد، عن وفاة مراسلتها ماريا ميركادر (54 عاما) بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكدت الشبكة وفاة ميركادر في أحد مستشفيات نيويورك بعد أن أخذت عطلة مرضية في نهاية شهر فبراير الماضي، وفقاً لما نقله سكاي نيوزعربية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ميركادر خضعت في وقت سابق لعلاج وعمليات جراحية عديدة بعد إصابتها بالسرطان، ما جعلها أكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

وشاركت الصحفية الراحلة في تغطية العديد من الفعاليات داخل وخارج الولايات المتحدة لأكثر من ثلاثة عقود، ما خولها نيل منصب مسؤولة إدارة المواهب في الشبكة التلفزيونية الشهيرة.