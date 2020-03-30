دنيا سمير غانم في «دبي كروز»: أتمنى أن ألتقي باولو كويلو

المصدر: دبي- البيان

استضافت الحلقة السادسة من برنامج «دبي كروز» على شاشة تلفزيون دبي، الممثلة المصرية دنيا سمير غانم في حوار، اتسم بالعفوية والإجابات الصريحة عن أسئلة ميساء مغربي مقدمة البرنامج الجديد.

وأجابت دنيا سمير غانم في بداية الحلقة عن أسئلة فريق الإعداد، مشيرة إلى فرصتها الأولى في عالم النجومية من خلال فيلم «طير إنت» في العام 2009، قائلة: إن كل البنات يشعرن بالنجومية من خلال تعاملهن اليومي مع وسائل التواصل الاجتماعي، معربة عن سعادتها بعروض الأطفال الخاصة في «عالم دنيا»، مؤكدة أنها تقرأ دائماً رسائل شقيقتها «إيمي»، من دون أن تنسى الاعتراف بفشلها بمادة الرياضيات على مدار أيام دراستها بشكل عام، مقابل محبتها العارمة للشوكولا رغم نصيحتها الدائمة للجميع بالتقليل من تناولها، وخوفها من الأماكن المغلقة، كذلك أمنيتها بجلوس، وتناول فنجان قهوة مع الأديب البرازيلي باولو كويلو.

بين التلقائية والالتزام

وانتقلت دنيا بعدها، للحديث عن دبي، التي زارتها للمرة الأولى في عام 2008 رفقة والدها، للمشاركة في برنامج مشترك مع ميساء، قبل أن تغني وهي في السيارة أغنيتها الجديدة «تعال تعال»، وتتحدث عن علاقتها الخاصة بالبحر، كمكان للراحة والتأمل منذ عام 2015 بعد أن أصبحت أُمّا، ومشاركتها في عضوية برنامج «إكس فاكتور»، ومشاركتها في مسلسل «لهفة»، الذي نالت عنه تشجيعاً خاصاً من والدها ووالدتها وشقيقتها، كما في دورها في فيلم «الفرح»، الذي قدمته بطريقة مختلفة عن شخصيتها الإنسانية، الأمر الذي شجع الكثير من بنات جيلها على خوض مثل هذه النوعية من الأدوار مثل نيللي كريم وهند صبري.

وحول الدور الكبير الذي لعبه والدها سمير غانم ووالدتها دلال عبد العزيز في مسيرتها الفنية، أكدت أن هذا جعلها تشعر بمسؤولية كبيرة.