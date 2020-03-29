يتنكّر في شكل كلب لكسر الحجر الصحي

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

شوهد رجل بشوارع توليدو المهجورة في إسبانيا في موقف مدهش هذا الأسبوع، حيث تم تصوير وهو يمشي على أربع مرتديًا قناع كلب "كانيش".

من الواضح أن الرجل أراد تحدي المحظورات المفروضة في إسبانيا للمغادرة بحرية وفي أي وقت من منزله.

يذكر أن سكان شبه الجزيرة الأيبيرية يخضعون لإجراءات احتواء صارمة في محاولة للقضاء على وباء الفيروس التاجي القاتل عن طريق الحجر الصحي المنزلي.

وأثارت الصورة المنشورة على تويتر العديد من ردود الفعل، وإذا كانت قد أضحكت الكثرين، فإن آخرين لم يترددوا في مهاجمة "الرجل الكلب".

فقد تم اختبار صفات عدة، منها "مجنون"، "أحمق" ، وصفات مختلفة - أحيانًا مهينة جدًا - من قبل مستخدمي الإنترنت لوصف هذا الفرد المتخفي تحت قناع كلب.

ووفقاً لقناة "تودو نوتيسياس"، لم يتردد الإسبان الساخطون في إبلاغ سلطات المدينة عن هذا السلوك غير المسؤول.

الغضب، الذي تم التعبير عنه، يأتي في سياق أزمة صحية حقيقية، حيث يرتفع عدد القتلى يومياً في البلاد ووصل إلى ما مجموعه 4،858 حالة وفاة في 27 مارس منذ دخول الفيروس إلى الأراضي الإيبيرية بحسب (cnews).