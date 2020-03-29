توم هانكس سعيد بالعودة إلى الولايات المتحدة

المصدر: كانبرا - د ب أ

عاد الممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته ريتا ويسلون إلى الولايات المتحدة يوم الجمعة، بعد أسابيع من إصابتهما بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في أستراليا.

ووصل الزوجان إلى لوس أنجليس على متن طائرة خاصة وكانا في غاية السعادة، حسبما أفاد موقع «تي إم زد» المعني بأخبار المشاهير وصحيفة نيويورك بوست.

وقالت الصحيفة إن هانكس (63 عاماً) شوهد وهو يمد يده للمس مدرج الطائرة ثم يقوم برقصة احتفالية بعد وصول الطائرة إلى لوس أنجليس.

ونقل هانكس وويلسون إلى المستشفى لفترة وجيزة في «غولد كوست» بأستراليا بعدما أثبتت التحاليل إصابتهما بالفيروس في بداية شهر مارس الجاري.

ثم خضع الزوجان لعزل ذاتي لكنهما كانا على اتصال بالمعجبين عبر موقع إنستغرام.

وقد أصيب الممثل الحائز على جائزة الأوسكار وزوجته بفيروس كورونا المستجد أثناء وجودهما في أستراليا لتصوير فيلم.