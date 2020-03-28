قصة معمّر إيطالي نجا من الإنفلونزا الإسبانية وتعافى من كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكن مسن إيطالي عمره 101 عاماً من النجاة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد الذي سبب تفشيه أزمة حول العالم.

وبحسب السلطات في مدينة ريميني (شمال غربي إيطاليا)، فقد غادر "مستر بي" المستشفى في وقت سابق هذا الأسبوع.

ووفقا لموقع قناة الحرة، تواجه مدينة ريميني أزمة تفشي الفيروس التي استنزفت معظم طاقتها الطبية.

وأعلنت السلطات حالة إغلاق في البلاد لمواجهة تفشي الفيروس، الذي أصاب حتى يوم الجمعة أكثر من 80 ألف شخص وخلف أكثر من 9100 حالة وفاة.

وتقول صحيفة "آنسا" الإيطالية إن الرجل الذي أدخل المستشفى الأسبوع الماضي وخرج منه بسرعة هذا الأسبوع، كان قد ولد عام 1919، وسط تفشي وباء الإنفلونزا الإسبانية الناجمة عن الإصابة بفيروس H1N1.

وقتلت الإنفلونزا الإسبانية آنذاك ما لا يقل عن 50 مليون إنسان حول العالم، بحسب مركز محاربة الأمراض والسيطرة عليها الأمريكي.

وقالت عمدة مدينة ريميني، غلوريا ريسي: "لقد شاهد مستر بي كل شيء، الحرب، المجاعة، الألم، الأزمات".