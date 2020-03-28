رسالة مؤثرة من شاب لخطيبته قبل وفاته بفيروس كورونا

المصدر: وكالات

ترك البريطاني تيم جالي البالغ 47 عاما رسالة مؤثرة لخطيبته قبل وفاته بمضاعفات فيروس كورونا في ويلز، وعدها فيها بلقائها وعناقها بشغف قبل وفاته بفترة وجيزة.

وشعر الرجل بأعراض المرض الأولى فأبلغ خطيبته دونا بحاله دون أي تذمر، لكنه التزم منزله وتوقف عن مقابلتها.

وعلى الرغم من نصيحتها، رفض تيم الاتصال بالأطباء واستدعاءهم خوفا من صرفهم عن "أمور أكثر أهمية" من حالته لكن وضعه كان يزداد سوءا تدريجيا.

ويوم الاثنين، كتبت دونا رسالة قصيرة على الهاتف قالت فيها إنها تأسف لأنهما لن يتمكنا من رؤية بعضهما البعض لفترة طويلة بسبب الحجر الذي فرضه على نفسه والعزلة التي دخل فيها تيم، الذي رد عليها قائلا: "لا تستعجلي! بالطبع سنلتقي وسأعوضك عن كل ما فات من لقاءاتنا المنقطعة".

بعد هذه الرسالة، توقف عن الرد على المكالمات وفي اليوم التالي وجد أحد الجيران جثته في السرير.

