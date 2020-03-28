أول تعليق من الفنان سمير غانم على وفاة جورج سيدهم

المصدر: البيان الإلكتروني

نعى الفنان سمير غانم الفنان الراحل جورج سيدهم، الذي توفي قبل ساعات بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وقال سمير غانم: «حزنت جدا لعلمي بنبأ وفاته، لقد كان رفيق رحلتي وصديقي وأخي، الذي منحه الله القوة والصبر على تحمل المرض والبقاء على مقعد متحرك طوال ما يزيد عن 20 عاما» بحسب المصري اليوم.

وكشف سمير عن كواليس مشاركته و جورج في إعلان تجاري عرض في رمضان قبل سنوات: «كان جورج قد قضى 20 سنة لايتحرك ويد واحدة له فقط هي التي يحركها، لكنه كان يشعر بنا ويعرفنا جيدا، وربنا إداله القوة إنه يكمل طول هذه السنوات، جاءت فكرة الإعلان وطلبوا مني إقناعه بالمشاركة، وكنت حريصا على أن يجمعنا عمل ما بعد كل هذه السنوات، وكانت فيه كلمة وجعاني، وكانوا «بيلومونني انت مبتشوفش ومبتزورش جورج، فربنا نصرني».

وتابع: «كنا كل عيد ميلاد بنزوره ودلال أكثر مني، وكذلك الفنانة الراحلة نادية لطفي أيضا تحضر معنا، وعدة مرات توجهت له للاحتفال بعيد ميلاده، لكن أحيانا كانت تمنعني ظروف التقدم في العمر عن التواجد معه».

وأضاف غانم: «حتى الآن لاتزال مسرحياتنا من أعظم المسرحيات في تاريخ المسرح «أهلا يادكتور» و«المتزوجون»، كان وجوده إلى جواري المتعة بالنسبة لي ويجعلني أطلع كل طاقتي والضحك والإفيهات على المسرح، كافحنا أنا وجورج والضيف أحمد كي نقدم فرقة ثلاثي أضواء المسرح، كنا نركب قطار الدرجة الثالثة، كنت من الإسكندرية وهو يأتي من عين شمس، وخرجنا في ظروف صعبة، وكنا نلتقي من أجل الحفلات، وكان إداري ناجح جدا، أشطر مني، رغم أنه على الشاشة كوميديان ،إلا انه كان يدير الفرقة بشكل متميز، إلا أن أصيب بهذا المرض، وهو قدر لايمكن أن نناقش فيه ربنا».

وحول التكريم اللائق لـ«جورج»، قال: «أعتقد أن التكريم الحقيقي له هو أن ربنا أعطاه زوجة صبورة مثل د.ليندا تحملت معه كل هذه المعاناة، المشكلة إنه توفي في وقت لانستطيع التواجد في الجنازة أو العزاء في الكنيسة، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، لكن يكفيه أنه يودعه جمهوره،وربنا رحمه بعد كل هذا الصبر وقوة التحمل على مقعد متحرك طوال 20 سنة».