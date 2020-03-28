الطب الشرعي السوري يتهم زوج نانسي عجرم بالقتل العمد

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت المحامية رهاب بيطار، وكيل أسرة محمد الموسي، قتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم، عن تغيير الطب الشرعي في سوريا توصيف الجريمة التي أودت بحياة الموسى وذلك بعد عودة جثمانه إلى سوريا أخيراً.

وكشفت بيطار في حسابها على تويتر أن الطب الشرعي السوري وبعد كشفه على جثمان الموسى، غيّر وصف الجريمة من الدفاع عن النفس إلى القتل العمد.

وكانت بيطار، محامية القتيل محمد الموسى، طلبت إجراء تشريح لجثمانه مرة أخرى في لبنان، على أن يشارك طبيب سوري مع الأطباء اللبنانيين، وعندما وصل الجثمان إلى سوريا، حرصت بيطار على تشريح الجثة من جديد قبل الدفن.