تسعيني ينجو من كورونا ويشفى في أسبوع

المصدر: إعداد: فاتن صبح

هزم كورونا بالرغم من أعوامه ال100 إلا اثنين وتغلب على الفيروس في غضون أسبوع واحد فقط مذهلاً الأطباء، إنه جاك بودين بطل من الحرب العالمية الثانية ذهب للمستشفى ليتعالج من التهاب أصابه فاكتشقف إصابته ب"كوفيد 19" وخضع للعزل.

وعلقت حفيدته نيكولا هايمز على حالته بالقول: " إنه يبلي حسناً بجميع الأحوال ويتأفف من اضطراره للبقاء في السرير. وبالنسبة لشخص بعمره دخل المستشفى يوم الاثنين وخرج منه في الأسبوع عينه، إنه لأمر مذهل".

وأعربت كل من نيكولا وجدها جاك عن امتنانهم لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة معتبرين أنهم أبطال يعملون على مدار الساعة لإبقائهم بمأمن من الإصابة بفيروس كورونا. وأشارا إلى أنه قد حان الوقت لتهنئتهم والإعراب عن الامتنان للجهود التي يبذلونها من أجل الناس جميعاً.