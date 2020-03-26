بالفيديو.. صينية تقيم حفل شواء "ثعابين" في مصر والسلطات تتدخل

المصدر: البيان الإلكتروني

مع انتشار فيروس كورونا وتفشيه حول العالم، وارتفاع عدد الإصابات والوفيات، رفعت كل الدول من مستوى إجراءاتها الاحترازية، إلا أن السرعة الكبيرة التي ينتشر بها الوباء زادت جرعة الرعب منه بين الناس.

ومع كل الإجراءات الاحترازية وأساليب التوعية من ممارسات خاطئة قد يكون لها دور كبير بانتشار المرض، ما زلنا نسمع عن أفعال غير مسؤولة يمكن أن تساعد كورونا على حصد مزيد من الأرواح.

ففي مصر، ألقت أجهزة الأمن القبض على امرأة صينية، كانت تعد وجبة ثعابين مشوية لأصدقائها من جنسيتها في منطقة مدينتي شرق القاهرة، وذلك بعد أن تلقت السلطات بلاغاً من سكان المدينة يفيد بانبعاث رائحة شواء غريبة من شقة خاصة مجاورة تقيم فيها صينية.

وبسبب مخاوف الجيران من أن تكون تلك الرائحة ناتجة عن أطعمة غريبة يمكن أن تكون ضارة تحركوا فورا وأبلغوا السلطات، وفقاً لموقع "العربية".

وداهمت قوة من مباحث قطاع القاهرة الجديدة الشقة، حيث ضبطت بداخلها مجموعة من الصينيين أثناء قيامهم بسلخ كمية من الثعابين، وتجهيزها كوجبة غداء، وضبطت الثعابين المجهزة قبل وضعها على الشواء.

كذلك ألقت السلطات القبض على 5 صينيين بينهم سيدتان وتحفظت على الثعابين.

فيديو

ضبط صينيين أقاموا حفل «شواء ثعابين» بالقاهرة الجديدة#مصر pic.twitter.com/3sNh0XfqnR — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) March 25, 2020