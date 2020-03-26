إصابة ممثلة مصرية بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الممثلة المصرية رولا محمود إصابتها بفيروس كورونا أثناء وجودها في إنجلترا.

وقالت رولا عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «مساكم صحة وعافية، للأسف حالتي من سيء إلى أسوأ، أنا أصبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة، للأسف النظام الصحي هنا مفعم بحالات كثيرة، ولا أعلم إذا كانوا هنا مستعدين لعلاجي».

أضافت: «دعائكم أكيد هيساعدني، سأحاول الاستفسار في تغريداتي القادمة عن أي مكان للفحص بمنطقتي، محبتي».

يذكر أن آخر ظهور لرولا محمود كان ضمن مسلسل «كيد النسا» في 2011، ,سافرت بعد ذلك للإقامة في إنجلترا.