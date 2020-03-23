فيديو طريف لمصريين يعقمون جهاز عروسين في فرح شعبي

المصدر: دبي- سيد صالح

انتشر في الآونة الأخيرة فيديو طريف لأهالي قرية «بهبشين» بمركز «ناصر»، بمحافظة بني سويف، شمالي صعيد مصر، وهم يعقمون موكباً لجهاز عروسين ضد فيروس «كورونا» المستجد.

وبحسب الرواية المتداولة والمفهومة من سياق التعليقات على مقطع الفيديو، فكان أهل القرية يعقمون منازلها ومساجدها ضد الفيروس باستخدام سائل الكلور المُطِهٍر المتدفق من محرك يصوبونه على الجهة المطلوب تعقيمها.

وتصادف مرور الموكب بطريقهم أثناء التعقيم، فقاموا بتصويب المحرك تجاه الموكب وتعقيم الأثاث ضمن جهاز العروسين، وكذلك الأشخاص الذين يحملونه، في لقطة طريفة أثارت العديد من التعليقات المتباينة، ما بين استحسان واستهجان، عقب انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكَر أن عادة مرور مواكب لجهاز العروسين الجدد هي عادة مصرية تراثية قديمة، لازالت منتشرة في العديد من القرى بالدلتا والصعيد.