"عندما ضغط الفيروس زر الإيقاف المؤقت للأرض" هكذا جسدت فنانة عراقية فيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

اجتاح فيروس كورونا المستجد مواقع الاخبار العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي ليصبح حديث العالم، وعبرت الرسامة العراقية هالة زياد بريشتها عن الفيروس التي تقول عنه انه "الفيروس الذي جعل العالم يقف على قدم واحدة" على حسابها في الانستقرام حيث تعبر الفنانة عن افكارها وتصورها عن فيروس كورونا بطريقة فنية مبدعة تهدف الى توعية الناس.

وفي حديثها مع موقع "سي ان ان بالعربية"، توضح الرسامة العراقية هالة زياد، والتي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، أن الهدف الأساسي من رسوماتها هي توعية الأفراد، صغاراً وكباراً، بطريقة تخلو من الترهيب والذعر، وتشجيعهم على الممارسات الوقائية.

وكانت الأخبار المنتشرة وردود أفعال الأشخاص حول العالم بمثابة المصدر الأساسي الذي استوحت منه الرسامة أفكارها التوعوية، كما مثلت الأحاديث المتجاذبة مع أصدقائها، حول فيروس كورونا، مصدراً آخر في إلهامها بأفكار جديدة ومختلفة، بحسب ما ذكرته الرسامة العراقية.

ومن بين أبرز رسوماتها الخاصة بفيروس كورونا، رسمة تحمل عنوان "الفيروس الذي جعل العالم يقف على قدم واحدة" وهي تعد بمثابة وصف لما يحدث في العالم من حالة الإرباك، والذعر، والهلع، أما الرسمة الثانية، فتحمل عنوان "عندما ضغط الفيروس زر التوقف المؤقت للأرض" وتمثل حالة الشلل والتوقف التام في أغلب مفاصل الحياة في عموم دول العالم، بحسب ما قالته زياد.

ومن وجهة نظر الرسامة العراقية، فقد أعطى فيروس كورونا فرصة للبشر في إعادة التفكير بتغيير سلوكياتهم وعاداتهم الخاطئة.

وتقول زياد :"ربما في المستقبل سيكون الإنسان أكثر حذراً في تصرفاته الحياتية ويهتم أكثر بالبيئة المحيطة".