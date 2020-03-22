«الفن عن بعد» يثري البقاء في المنزل

المصدر: دبي – وفاء السويدي

في زمن فيروس «كورونا» أصبح الجميع يتواصل عن بعد، فالدراسة والعمل عن بعد حتى وصلنا إلى أن نستقبل ونشاهد ونحضر المحاضرات التي تخص الفنون عن بعد أيضاً ليصبح لدينا «الفن عن بعد»، حيث أطلقت عدة مراكز فنية في الدولة قيامها بالفعاليات والورش والمحاضرات عن طريق أون لاين للحد من انتشار الفيروس، وطرحت «البيان» في استطلاعها الأسبوعي على شبكات التواصل الاجتماعي السؤال هل توفر لك الفترة الحالية والتزامك البقاء في بيتك فرصة لمتابعة النشاطات الفنية عبر الإنترنت؟

وكانت الإجابات على موقع البيان 70% نعم و30% لا، وأما على تويتر فكانت 66% نعم و34% لا، وعلى فيسبوك 62% نعم و38% لا.

منتدى الفن

وأشارت كلوي فياتسو المديرة الدولية لآرت دبي في لقائها مع البيان، إلى المساهمة في تعزيز الفن عن بعد وقالت: قررت إدارة آرت دبي، وفي ضوء الأوضاع الحالية، إطلاق برنامج رقمي متنوع في الرابع والعشرين من شهر مارس الجاري.

ويتضمن البرنامج إطلاق النسخة الإلكترونية من دليل آرت دبي، والبث الحي لنسخة موجزة من منتدى الفن العالمي، إضافة إلى مجموعة فريدة من عروض الأداء لفنانين متميزين من مختلف أنحاء العالم.

كما سيتم الإعلان قريباً عن مبادرة جديدة تحمل عنوان التغطية العالمية، والتي ستعرض مقتطفات من التجارب والرؤى الإبداعية للمجتمع الفني العالمي عبر أون لاين.

بيئة التعلم

وأكدت الفنانة ومهندسة الديكور عهد هاني أنه يجب الحرص هذه الفترة على الصحة والابتعاد عن التجمعات، مع الاستمرار في العطاء والتعلم وقالت: من وجهة نظري فإن فترة العزل الحالية هي أفضل فرصة للتركيز على تطوير النفس والمهارات، وفرصة نادرة لاستكشاف هواياتنا والتعلم بكل الوسائل المتاحة، والدورات المجانية التي تقدم هي أنسب بيئة للتعلم، إضافة إلى المتاحف التي قدمت فرصة للاستمتاع بالفن والثقافات من داخل بيوتنا وفي بيئة آمنة، وعني شخصياً انتهزت هذه الفرصة للعمل على أعمالي الفنية، ووجدت نفسي أتلقى الإلهام بصورة أكبر وأعلن أعمالي الفنية عبر الإنترنت من أريكة بيتي.