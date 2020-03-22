«يوروفيجن الغنائية» الأوروبية تبحث عن بدائل

المصدر: (أمستردام - رويترز)

بعد إلغاء مسابقة يوروفيجن الغنائية الأوروبية هذا العام بسبب فيروس «كورونا»، يبحث منظمو الحدث عن بديل عن طريق عرض تلفزيوني أو عبر منصات المسابقة على الإنترنت.

وقال اتحاد البث الأوروبي، الذي قرر إلغاء المسابقة يوم الأربعاء بسبب أزمة «كورونا»، إنه «يدرس تقديم برنامج بديل وليس مسابقة».

ويوروفيجن واحدة من أكبر المسابقات التلفزيونية وكان مقرراً إقامتها في مدينة روتردام الهولندية في مايو.

وتعقد المسابقة سنوياً منذ عام 1956 وكان من المتوقع أن تجتذب ما يصل إلى 200 مليون مشاهد إلى جانب جمهور يقدر بعشرات الآلاف للحفل الختامي في 16 مايو. وقال المنظمون «يدرك اتحاد البث الأوروبي كيف سنفتقد مسابقة يوروفيجن الغنائية هذا العام».