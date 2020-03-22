(فيديو) رسالة توعوية مؤثرة من شاب قتل أباه بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر الشاب الإيطالي جيوفاني زامبينو من مدينة تورينو، الذي استهتر بالتعليمات وتحذيرات الحماية من فيروس كورونا (كوفيد-19) فأصيب به ونقله لعائلته ليموت والده بكورونا، فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو يصارع الموت في العناية المركزة، ليسترد عافيته.

وعلى الرغم من مصابه في وفاة والده وحالته الصحية، إلا أنه أراد توجيه رسالة كي لا يعيش أحد تجربته المرعبة نفسها، وذلك عبر الفيديو المترجم من طرف موقع "إيطاليا بالعربي".