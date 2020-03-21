وفاة مغني الكانتري الأمريكي كيني رودجرز

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي مغني الكانتري كيني رودجرز، الذي امتدت مسيرته الفنية ستة عقود، عن عمر 81 عاماً، وفق ما أعلنت عائلته أول أمس الجمعة.

وقالت في بيان "توفي رودجرز بسلام في المنزل لأسباب طبيعية محاطا بعائلته".

وأضافت الأسرة أنها تخطط لمراسم خاصة صغيرة "في ظل حالة الطوارئ الوطنية التي يفرضها وباء كوفيد 19".

واشتهر رودجرز؛ الحائز جائزة غرامي ثلاث مرات، بأغنيات كثيرة أبرزها "ذي غامبلر" و"لوسيل" و"آيلاندز ان ذي ستريم".

في العام 2018 ألغى رودجرز حفلاته الأخيرة لجولته الوداعية بسبب مخاوف صحية، بحسب "يورونيوز".

بدأ رودجرز، المولود في ولاية تكساس، مسيرته في أواخر الخمسينات وسرعان ما انطلق في عالم الموسيقى وأصبح من أبرز الموسيقيين في العالم.

برز رودجرز أيضاً من خلال تعاونه مع دولي بارتون وظهوره ضمن أفلام وبرامج تلفزيونية من بينها "ذي مابيت شو".