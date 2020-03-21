«كورونا» يوقف تصوير مسلسل ليبي في تونس

المصدر: (تونس - البيان)

قررت السلطات التونسية إيقاف تصوير المسلسل الليبي «الزعيمان»، الذي ينتظر أن يعرض خلال شهر رمضان القادم.

وقالت بلدية غار الملح من ولاية بنزرت إن إيقاف العمل بالمسلسل كان يجري تصوير جزء مهم منه بفضاء البرج الأثري باب تونس بالمدينة، وذلك تجنباً للتجمعات وما قد يتسبب فيه من انتقال العدوى بفيروس كورونا وحماية لكامل الفريق العامل من الضيوف الأشقاء الليبيين والعرب والتونسيين.

و«الزعيمان» هو أضخم عمل في تاريخ الدراما الليبية يروي قصة الزعيمين الليبيين بشير السعداوي وسليمان الباروني ونضالهما ضد المستعمر الإيطالي في الفترة ما بين 1887 و1923. والعمل من تأليف عزة شلبي وأحمد نبيل وإخراج أسامة رزق ويشارك فيه أكثر من 250 ممثلاً وممثلة من جنسيات عربية مختلفة.

وكانت بلدية غار الملح اختارت بالتنسيق مع السلطات الجهوية والمحلية والأمنية وبقية المصالح المتداخلة غلق المتحف البيئي وأيضاً كامل الأبراج العثمانية لذات السبب الوقائي من انتشار فيروس «كورونا».