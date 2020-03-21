تأجيل موسم أصيلة الثقافي إلى الخريف

المصدر: (الرباط - البيان)

قررت مؤسسة منتدى أصيلة في المغرب تأجيل موسم أصيلة الثقافي الدولي الـ42، الذي كان مقرراً تنظيمه من 19 يونيو إلى 10 يوليو المقبل، وذلك استجابة لقرارات الحكومة المغربية بإيقاف كافة النشاطات الثقافية، كإجراءات احترازية تفادياً لانتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأفاد بيان المؤسسة الذي تلقت «البيان» نسخة منه، بأن المؤسسة أبلغت كافة المدعوين للمشاركة في ندوات الدورة الـ35 لجامعة المعتمد بن عباد الصيفية والمدعوين للمشاركة في دورات الفنون التشكيلية وكتابة وإبداع الطفل، ومرسم الطفل والموسيقى بأن الدورة الـ42 للموسم، جرى تأجيلها مبدئياً إلى خريف هذا العام. وكان المكتب الإداري للمؤسسة قد أعلن توقيف جميع أنشطته بجميع المؤسسات في أصيلة، ابتداء من 14 مارس الجاري، بما فيها مكتبة الأمير بندر بن سلطان، ومركز الحسن الثاني المنتديات الدولية، ودار الصباح وقصر الثقافة.