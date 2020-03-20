الشارقة.. معالم حافلة بالطرز المـعمارية الإسلامية والتراث المحلي

المصدر: الشارقة - وام

تعكس التصاميم العمرانية في الشارقة التاريخ الذي تميزت به عمارة المنطقة والالتزام بمعايير التراث المعماري المحلي والطرز المعمارية الإسلامية.

وقالت المهندسة علياء الرند مدير إدارة مشاريع المباني رئيس قسم التصميم بدائرة الأشغال العامة بالشارقة: إن التصاميم التي ينفذها قسم التصميم تجسد حرص الدائرة على الهوية المعمارية التراثية والإسلامية للمشاريع التي تقوم بتصميمها، مشيرة إلى أن التطور الذي وصلت إليه إمارة الشارقة في ميادين العمران والتحديث أدى إلى تحقيق المعادلة الصعبة والمتمثلة في الجمع بين الأصالة والمعاصرة.

وأضافت الرند أن إمارة الشارقة تنتمي إلى سياق من الإرث الغني والمتنوع الذي يعود إلى آلاف السنين، وتولي اهتماماً كبيراً للحفاظ على هذا التراث وتوثيقه للأجيال القادمة، مشيرة إلى أن عناصر التراث المعماري المحلي الإماراتي تتعدد ما بين عناصر داخلية تحددها وظيفة المبنى ومساحات الفراغات والهدف الأساسي من استعمال الفراغ ذاته وأخرى خارجية يحددها ارتفاع المبنى ونوعه وطابع المنطقة المحيطة به.

ولفتت إلى أن من أهم العناصر التي حرصت إدارة التصميم للحفاظ عليها وإبرازها بشكل معماري جمالي في معظم تصميماتها المدخل والإيوان والفناء الداخلي والأعمدة والبراجيل والعقد، منوهة إلى أن المدخل يعد من أهم المعايير الرئيسية التي يتم عكسها في التصاميم، حيث تم تأكيد المدخل ببروزه للخارج في مداخل المباني كالمباني التعليمية التي تؤدي إلى منطقة الإدارة ثم الفضاء الداخلي مباشرة.

وكذلك تم استخدامه في مداخل المباني الخاصة بالسيدات بتصميم مدخل منكسر لتحقيق الخصوصية، بالإضافة إلى مداخل المساجد بمراعاة ارتفاع منسوبها من المنطقة المحيطة بضع درجات لتؤدي إلى صحن المسجد.

خصوصية

وعن الفناء الداخلي أو الحوش، قالت: إن الفناء الداخلي تتوزع حوله عناصر المبنى الداخلية لتحقيق الخصوصية لمزاولة الأنشطة الداخلية، وأيضاً لتوفير التهوية والإضاءة الطبيعية (المعالجة المناخية)، وقد يكون الفناء مكشوفاً للسماء أو مغطى بقبب مغلقة تارة أو زجاجية تارة أخرى، وقد يحتوي المبنى الواحد أو المشاريع الكبيرة الحجم على أكثر من فراغ داخلي.

وأشارت إلى أن الأعمدة وظيفتها الأساسية إنشائية لنقل الأحمال رأسياً إلى القواعد، ويستخدمها المعماري، وخاصة الخارجية منها في تشكيل الواجهات مضيفاً إليها التيجان والقواعد، وتعتبر عنصراً رئيسياً لتكوين العقود، و«العقد» هو عنصر تجميلي يكون بين عمودين من الأعلى بشكل نصف دائري أو بشكل آخر، وتستخدم العقود في المداخل البارزة أو الإيوانات أو الشرفات، وتعتبر العقود عنصراً معمارياً جمالياً، وليس لها وظيفة إنشائية.

أشكال تجديدية

أما الحليات فهي عناصر زخرفية جمالية بأشكال تجديدية بنائية أو هندسية تستخدم في أركان الفتحات والدخلات لتزيين أقواس المداخل، وقد قامت إدارة المشاريع بتوظيفها في تصاميم المساكن والمساجد كمسجد «الصبر»، والعديد من المشروعات الأخرى.

وقالت الرند: إن البراجيل هي الأبراج الهوائية التي تعلو المباني ولها فتحات لالتقاط الهواء، وكانت قبل ظهور وحدات التكييف هي العنصر الرئيسي في تلطيف درجات الحرارة داخل المبنى. أما حالياً فإن استخدام البراجيل في مشاريع الدائرة يقتصر فقط كونها قيمة تراثية وعنصراً معمارياً جمالياً، وقد تم ذلك في مشروع القرية التراثية في الحمرية محققاً الغرض الجمالي من الاستخدام.

وأشارت إلى المعايير الفرعية التي تشمل عدداً من العناصر، ومنها الفتحات والدخلات، حيث تعتبر عناصر معمارية متنوعة الأحجام والأشكال في الواجهات، ولها نسب مستطيلة وإيقاعات ثابتة وموجودة على المستويين الرأسي والأفقي، وهي من العناصر الجمالية التي تختلف وظائفها وفق أماكن وجودها في الواجهات، فقد تكون للتهوية والإضاءة أو لربط كتل المباني بعضها ببعض، وتكون النسبة المثالية في تصميمها بين الطول والعرض، وتم تطبيق ذلك في تصاميم مجالس الشعر في الحيرة وخورفكان وكلباء.