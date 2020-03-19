بالفيديو.. نصائح لكل الأصحاء من مصابة بكورونا

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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في فيديو حقق انتشارا كاسحا على مواقع التواصل، وجهت امرأة شابة مصابة بفيروس كورونا المستجد نصائح لكل الأصحاء حتى لا يصابوا بالمرض القاتل.

وفي الفيديو الذي يظهر امرأة ترقد في أحد المستشفيات في بريطانيا، تقول المريضة بكلمات تختلط بالسعال، إنها في وحدة العناية المركزة بعد تردي حالتها بسبب الإصابة، حيث "لا تستطيع التنفس".

وقطع سعال قوي حديث المريضة البريطانية في بدايته، وهو أحد الأعراض الرئيسية للإصابة بـ"كوفيد 19"، وفقاً لموقع سكاي نيوز عربية.

وقالت المريضة إنها لا يمكنها التنفس من دون الأجهزة الاصطناعية والتغذية في الشرايين، مشيرة إلى أن "قلبها ينبض بمعدل 10 أضعاف معدله الطبيعي".

ووجهت المريضة نصيحة لأي شخص مدخن "أن يضع السجائر جانبا، أنت تحتاج رئتيك".

كما نصحت الآخرين بعدم ارتكاب أي شيء يعرضهم لفيروس كورونا، حتى لا ينتهي بهم الحال مثلها في غرفة العناية المركزة.

 

 

كلمات دالة:
  • العناية المركزة
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