بالفيديو.. نصائح لكل الأصحاء من مصابة بكورونا

في فيديو حقق انتشارا كاسحا على مواقع التواصل، وجهت امرأة شابة مصابة بفيروس كورونا المستجد نصائح لكل الأصحاء حتى لا يصابوا بالمرض القاتل.

وفي الفيديو الذي يظهر امرأة ترقد في أحد المستشفيات في بريطانيا، تقول المريضة بكلمات تختلط بالسعال، إنها في وحدة العناية المركزة بعد تردي حالتها بسبب الإصابة، حيث "لا تستطيع التنفس".

Please re-tweet & share this. We need to raise awareness. This virus is contagious & dangerous to all ages. Most young people will recover but some can still be in critical case like this woman. Please practice social distancing & let's stop this #coronavirus from spreading. pic.twitter.com/6vmNgEqYp3