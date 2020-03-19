أصبحت الفنانة هند البحرينية أول فنانة عربية تعلن إصابتها بفيروس كورونا، وشاركت الجمهور بتفاصيل إصابتها ويومياتها في المستشفى بعد عزلها.



وأعلنت الفنانة هند البحرينية إصابتها بفيروس كورونا بعد إجرائها الفحوص الطبية فور عودتها من برشلونة، وقالت في فيديو لها إنها تأكدت من إصابتها بالفيروس ووجهت الشكر إلى كل من سأل عليها ودعى لها بالشفاء وطمأنت الجمهور على حالتها الصحية.

وقالت هند البحرينية في الفيديو إنها لا تشعر بأي شيء أو تعب مثل الحمى أو السعال أو أي عرض لذلك لم تحصل على أدوية حتى الآن، وقالت إنها تتمنى العودة إلى البيت بعد أيام من العزل، ونشرت عدة فيديوهات من غرفة العزل بالمستشفى.

وطمأنت هند البحرينية الجمهور على صحتها من خلال عدة فيديوهات مازحت بها الجمهور بما يقدم لها من رعاية فائقة في المستشفى، ونشرت فيديو وهو تشاهد التلفزيون، وذلك بعدما أقلقت الجمهور صباح اليوم بإعلانها دخول الحجر الصحي وقالت في تغريدة لها:" مساء الخير .. من غرفه العزل شكرا لمن سأل عني أنا بخير".

وأصبحت هند البحرينية أول فنانة عربية تصاب بكورونا وذلك بعدما أصاب الفيروس عدد من المشاهير حول العالم.، مثل توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون وإدريس ألبا وكريتسوفر هيفجو وغيرهم من نجوم الرياضة والمجتمع أيضا حول العالم