القرية العالمية تقرر تمديد صلاحية التذاكر للاستخدام في الموسم المقبل

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت القرية العالمية تمديد صلاحية تذاكر الدخول وبطاقات الوجهات الترفيهية من جميع الباقات التي تم شراؤها في الموسم الماضي على أن تكون صالحة للإستخدام منذ بداية موسم 25 ولمدة شهر واحد فقط.*

ويتم تمديد صلاحية التذاكر وفقاً للشروط والأحكام التالية:

وتمتد صلاحية تذاكر الدخول وبطاقات وجهات ترفيهية من الموسم 24 لتشمل الشهر الأول من الموسم 25 فقط. وسيتم الإعلان عن تاريخ إنتهاء الصلاحية بعد الإعلان عن موعد إنطلاق الموسم 25.

يشمل التمديد نقاط بطاقات وجهات ترفيهية المخصصة لجولات كرنفال والعرض الشيق فقط.

لا يشمل التمديد نقاط بطاقات وجهات ترفيهية المخصصة لألعاب الفيديو وألعاب المهارة والوجهات الترفيهية الأخرى ونقاط متحف ريبليز صدّق أو لا تصدّق!® ومتاهة المرايا.

يشترط إبراز التذاكر والبطاقات الأصلية للتمكن من الإستفادة من عرض التمديد خلال الشهر الأول من الموسم 25. القرية العالمية غير مسؤولة عن أي ضياع أية بطاقات أو تذاكر أو تلفها ولا يمكن تعويضها ببطاقات أو تذاكر جديدة

لا يشمل التمديد جميع البطاقات والملصقات من الموسم 24 الخاصة بمواقف القرية العالمية (مواقف كبار الشخصيات أو مواقف خدمة صف السيارات) ولا يمكن إسترجاع قيمتها.

لا يمكن إسترجاع القيمة المالية لأي من البطاقات أو التذاكر أو الملصقات

يحق للقرية العالمية التعديل على الشروط والأحكام بدون سابق إنذار.