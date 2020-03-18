(فيديو) بالدموع.. صاحب مطعم يطلب من زبائنه البقاء في منازلهم

المصدر: البيان الالكتروني

قام صاحب مطعم فرنسي بتصوير نفسه من خلال فيديو داخل مطعمه المغلق، يدعو فيه السكان إلى البقاء في المنزل، وعدم الحضور إلى مطعمه.

جان فرانسوا كروس، الذي يملك مطعماً في بلدة بولازاك جنوب غرب فرنسا، نشر الفيديو عبر حسابه على فيسبوك ليحث الناس على عدم الخروج والحضور إلى المطعم، والدموع تنسكب من مقلتيه، تعبيراً عن افتقادهم لفترة محددة، داعياً إياهم إلى البقاء في المنزل حتى يتمكنوا مجدداً بالاستمتاع معاً بالأوقات الرائعة في مطعمه.

يذكر أنه تم إغلاق المطعم بأوامر من الحكومة، في إطار محاولتها وضع حد لانتشار فيروس كورنا المستجد (كوفيد-19)، بحسب (francebleu).