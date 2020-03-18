مشاهير السعودية يوعون الناس بضرورة التزام منازلهم وقاية من «كورونا»

المصدر: دبي ـ غسان خروب

«خليك بالبيت.. لأجل السعودية»، شعار رفعه مجموعة من نجوم السعودية، مطلقين له العنان عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف دعم الجهود الرامية إلى مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي بات العالم حالياً واقعاً تحت ضرباته، حيث آثر فنانو المملكة توحيد أصواتهم في الدعوة إلى الالتزام بتوجيهات السلطات المختصة بضرورة «البقاء في البيت»، مستندين في ذلك على ما يمتلكونه من «شعبية واسعة» على مواقع التواصل الاجتماعي، وأرض الواقع على حد سواء.

«البيان» جالت بين حسابات نجوم السعودية، ورصدت عدداً من تغريدات الفنانين، الذين أكدوا جميعاً ضرورة «توخي الحذر في هذه المرحلة».

دعوات

البداية كانت مع تركي الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، الذي عبّر في تغريده له على «تويتر» عن فخره ببلده وقيادتها. وقال: «فخور ببلدي وقيادتها، وإجراءاتها الحكيمة التي سبقت الكثير من الدول المتقدمة». وأضاف: «أيام صعبة، ولكن بتكاتفنا جميعاً سنصل لبر الأمان إن شاء الله، حفظ الله المملكة حكومة وشعباً ومقيمين، والعالم أجمعين».

أما الفنان محمد عبده، فقد دعا الجميع إلى الالتزام بالتوجيهات التي تصدرها الحكومة السعودية وكافة وزارات الصحة في العالم، وقال: «علينا الحذر من وباء كورنا المنتشر حالياً، والالتزام بكافة التوجيهات التي تصدرها لنا الحكومة، وكافة وزارات الصحة في العالم»، ودعا «فنان العرب» الإعلام إلى ضرورة العمل على بث رسائل إيجابية وشفافة، تحمل بين ثناياها تطميناً للناس، وقال: «الناس تحتاج إلى مثل هذه الرسائل، كي لا تموت في بيوتها خوفاً وهلعاً، وبتقديري أن الإعلام له دور مهم في بث الروح الإيجابية، في نفوس كل الناس التي تتابع الأخبار حالياً، وأتمنى السلامة لكم جميعاً».

شكر

من طرفه، نشر الفنان عبد المجيد عبدالله مجموعة تغريدات يحث فيها على الالتزام بتوجيهات السلطات المختصة، وقال في واحدة منها: «ليس الوعي أن نفتي في كل ما نسمع ونرى، وإنما الوعي أن نعي ما يحدث حولنا، وأن نتفاعل معه بطريقة صحيحة».

الفنان رابح صقر كان من أوائل الذين دعموا حملة «خليك بالبيت.. لأجل السعودية»، حيث نشر عبر حسابه على «تويتر» مقطعاً مصوراً، قال فيه: «لأجل السعودية.. هذه الرسالة، لكل مواطن ومقيم، لنبقى في البيت هذه الفترة، التزاماً بتوجهات المملكة».

في حين أكد الفنان عبدالله السدحان أهمية توخي الحذر في هذه المرحلة، وقال عبر مقطع مصور نشره على تويتر: «بخصوص مرض كورونا وسرعة انتشاره، في الواقع يجب علينا جميعاً الحذر، وبلا شك أن الحجر الصحي أمر يضيق الصدر، ولكن يجب علينا هذه الفترة الابتعاد عن التجمعات، والاختلاط، والمناسبات العامة، وغيرها».

في حين آثر الفنان فايز المالكي القيام بزيارة المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية في المملكة، ليُطلع متابعيه على موقع «تويتر» على جهود العاملين فيه، وكيف تتم من خلاله مراقبة كافة مستشفيات المملكة. وقال في تغريدة له: «شباب الوطن يسهرون من أجلكم.. كل الشكر لكم في وزارة الصحة والمركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية».