تلفزيون دبي يطلق برامج تعزز التصدي لـ «كورونا»

المصدر: دبي - البيان

أعلن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة عن إطلاق حزمة من البرامج الخاصة وبث موجزات الأخبار على رأس الساعة، بالتوازي مع إطلاق حملة توعوية إعلامية للتعريف بفيروس «كورونا المستجد» وطرق الوقاية والتعامل مع الأخبار المغلوطة والشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بمشاركة مجموعة من المذيعين والإعلاميين.

ودعا أحمد سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، الجمهور إلى ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات المتعلقة بفيروس «كورونا المستجد» واتباع الإجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة والهيئات الصحية والجهات الحكومية في الدولة، مشيراً إلى أنه ومع بداية هذا الأسبوع بدأ تلفزيون دبي بقنواته المتعددة ببث موجزات لآخر الأخبار المتعلقة بالفيروس المستجد على الصعيد المحلي والعربي والعالمي، وذلك على رأس الساعة وعلى مدار اليوم، وبداية من مساء أمس الثلاثاء وطيلة أيام الأسبوع يتابع الجمهور الفترة المسائية الخاصة ابتداء من الساعة: 21:00 بتوقيت الإمارات، الساعة: 17:00 بتوقيت غرينتش، وتتضمن حلقات خاصة من برنامج «خارطة المال» مع الإعلامية زينة صوفان، يليه حلقة خاصة من برنامج «قابل للنقاش» مع الإعلامية نوفر رمول.

وجدد المنصوري، دعوة الجمهور العربي لمتابعة حلقات البرنامج التوعوي الجديد «صحتكم أمانة» مع الدكتور علي سنجل، الذي بدأ بثه الأسبوع الماضي عبر شاشات تلفزيون دبي وقناة سما دبي وقناة دبي إنترناشيونال وقناة نور دبي التلفزيونية، وقناة دبي الرياضية، ويستضيف مجموعة من الأخصائيين والأطباء والكفاءات الصحية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن مختلف الهيئات الصحية المحلية والاتحادية، للحديث عن آخر الإحصائيات والأرقام العالمية والجهود والإجراءات الإماراتية الاستباقية لتحصين المجتمع من تفشي الفيروس، في ظل ما تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة من منظومة متكاملة لمكافحة الفيروس ونظام قوي للتقصي الوبائي بشأن الأمراض المعدية والسارية، إلى جانب الاستجابة الفورية للتعاطي مع كافة التحديات الصحية العالمية، في الوقت الذي تعد الإمارات من أوائل الدول التي اتخذت الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار هذا الفيروس.

وتوجه أحمد سعيد المنصوري، بالشكر إلى جميع فرق العمل العاملة في مركز الأخبار وتلفزيون دبي بقنواته المتعددة، وإلى الإعلاميين الذين شاركوا في نجاح المبادرة الإعلامية التي تم إطلاقها عبر كافة المنصات الرقمية والإذاعية والتلفزيونية، وبلغات عدة تتصدرها اللغة العربية والإنجليزية واللغات المتعددة في شبه القارة الهندية إلى جانب اللغة الفرنسية والإسبانية والفارسية ولغة الإشارة، بالإضافة إلى توجيه رسائل إعلامية خاصة لأصحاب الهمم وفئة الأطفال، مع الإعلاميين: راشد الخرجي، خميس إسماعيل المطروشي، عبد الله إسماعيل، سماح العبار، حسن حبيب، ديالا علي، كفاح الكعبي، نبيل أيوب، إبراهيم استادي، رحاب المهيري، يونس سيف، نوفر رمول، توم أورغرات وغيرهم...

وتابع الجمهور مجموعة الرسائل الإعلامية الخاصة بطرق التعامل مع «فيروس كورونا المستجد»، والتي بدأت بحملة توعوية كبيرة عبر المنصات الرقمية وحسابات مؤسسة دبي للإعلام وتلفزيون دبي بقنواته المتعددة على وسائل التواصل الاجتماعي، للتعريف بالفيروس المستجد وطرق الوقاية منه والتصدي له.

وتناول الإعلامي الإماراتي مروان الحل مسألة تأجيل المؤتمرات والفعاليات في إطار الحذر والوقاية.

وقدم الإعلامي الإماراتي راشد الخرجي إلى جانب الإعلامي الإماراتي خميس إسماعيل المطروشي مادة توعوية حول عادات المصافحة في الإمارات وضرورة استخدام الأكواب الورقية.

وتوقف الإعلامي الإماراتي حسن حبيب عند قرار إقامة المباريات الرياضية دون جمهور حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

وقدمت الإعلامية الإماراتية ديالا علي معلومات مهمة حول الإجراءات الوقائية التي تتبعها دولة الإمارات العربية المتحدة للسيطرة على انتشار فيروس «كورونا المستجد» وضمان سلامة المجتمع وراحته.

فيما حرصت الإعلامية الإماراتية رحاب المهيري على تقديم مجموعة من النصائح بعدم السفر في هذه الأوقات والبقاء داخل الدولة، كذلك الحال بالنسبة للإعلامي علي آل سلوم الذي قدم عرضاً مفصلاً للطريقة الصحيحة لغسل الأيدي بالماء والصابون.

واستعرض الإعلامي يوسف عبد الباري في رسالته الوقائية لطرق التعامل مع أجهزة الصراف الآلي، كما قدم كل من فضيلة الشيخ أحمد الحداد وفضيلة الشيخ خالد إسماعيل نصائح عامة تتمحور حول الوقاية خير من العلاج، فيما توجه كل من يوسف آل علي وميرة النقبي برسالة توعية خاصة للأطفال، هذا في الوقت الذي شهدت الوسوم: (#الوعي_أهم_وقاية)، (#صحتكم_أمانة)، (#stay_informed_stay_safe)، تفاعلاً ومتابعة جماهيرية عبر حسابات تلفزيون دبي بقنواته المتعددة على شبكات التواصل الاجتماعي.