خلال أسبوع.. أطقم فحص ترصد كورونا في 15 دقيقة

المصدر: إعداد: نهى حوّا

أعلنت شركة يابانية ومقرها أوساكا، أنها ستطرح في الأسواق الأسبوع المقبل أطقم فحص لفيروس مرض "كوفيد-19"، التي قامت بتطويرها شركة صينية، مشيرة إلى أنها تأتي بنتائج خلال 15 دقيقة، أسرع من التقنية المعتمدة حالياً.

ونقلت صحيفة "جابان تايمز" عن شركة "كورابو اندستريز" اليابانية المعروفة بتصنيع المنسوجات والكيماويات، زعمها أن أطقم الفحص التي يبلغ سعرها حوالي 235 دولاراً أميركيا تتصف بمعدل دقة 95% ويمكن استخدامها 10 مرات لاختبار فيروس مرض كوفيد-19.

وقالت المتحدثة باسم الشركة، ايادو هوندا، إنها تصنع ألفاً من تلك الأطقم في اليوم.

تشمل الأطقم التي طورتها شركة صينية وضع بضع قطرات من الدماء وبعض عوامل الفحص على الغشاء، ويمكن من خلال رد الفعل، أن يؤكد الطبيب في غضون 15 دقيقة ما إذا كان الشخص مصاباً بالفيروس بناء على وجود أجسام مضادة في العينة. وقالت المتحدثة باسم الشرطة أن الاطقم فعّالة أيضا في رصد المرض في مرحلة مبكرة من الإصابة وقبل ظهور أعراض أكثر وضوحاً.