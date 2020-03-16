تصوير دراما رمضان مستمر رغم «كورونا»

المصدر: (القاهرة - مها سمير)

نفى نقيب الممثلين المصريين الدكتور أشرف زكي وقف تصوير دراما رمضان، بسبب فيروس كورونا المستجد، موضحاً أن نقابته لن تلجأ لإصدار قرار بوقف تصوير مسلسلات رمضان كإجراء احترازي للوقاية من الإصابة من الفيروس.

وأشار نقيب الممثلين إلى أن موسم دراما رمضان مهم جداً لفناني مصر، والنقابة على تواصل دائم مع صناع هذه الأعمال لمساعدتهم في أي صعوبات، لافتاً إلى أن معظم الأعمال على وشك الانتهاء من تصويرها كاملة، إذ يتبقى على انتهاء التصوير ما بين 10 و15 يوماً.

وكانت نقابة المهن التمثيلية، قد قامت أخيراً باتخاذ عدد من التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي جاء في مقدمتها تعليق جميع الفعاليات الفنية التي تتضمن أي تجمعات كبيرة، وتأجيل مشاهد المجاميع الكبيرة قدر المستطاع لحين صدور إشعار رسمي بعبور مرحلة الخطر، وعدم السفر لمواقع التصوير البعيدة بأعداد كبيرة تلافياً لانتشار العدوى.