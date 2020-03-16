كورونا يضرب مشاهير هوليوود مجددا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت "فتاة بوند"، مساعدة دانيال كريج في فيلم "كم من العزاء" (Quantum of Solace) من سلسلة أفلام جيمس بوند، أولغا كوريلينكو، عن إصابتها بـ Covid-19 وهي في عزلة ذاتية في منزلها.

ونشرت ممثلة هوليوود، المولودة في أوكرانيا، الأخبار عن كونها مصابة بفيروس كورونا، في منشور على حسابها في "إنستغرام" يوم الأحد 15 مارس.

وكتبت أولغا: "حُبست في المنزل بعد الاختبار الإيجابي للإصابة بفيروس كورونا. إنني مريضة منذ ما يقرب الأسبوع"، وحثت متابعيها على توخي الحذر في مواجهة المرض.

وحققت كوريلينكو نجومية دولية على "أكتاف" فيلم جيمس بوند عام 2008، ومنذ ذلك الحين لعبت دور البطولة في مجموعة من أفضل الأفلام الرائجة في هوليوود، منها إلى جانب توم كروز في فيلم الخيال العلمي Oblivion.

وردا على من تمنى لها الشفاء، ممن طلبوا منها تقديم تفاصيل عن حالتها وعلاجها، قالت النجمة إنها تتناول عقاقير لتخفيف الحمى، وانتظرت اختفاء الأعراض من تلقاء نفسها، حيث لا يوجد علاج حاليا للفيروس الجديد.

وأشارت الممثلة إلى أنها استخدمت الطب التقليدي لدعم جهاز المناعة لديها، بصرف النظر عن تناول الفيتامينات، وقالت إنها تكثر من أكل الثوم وشرب الماء بالليمون، وفقاً لروسيا اليوم.

وتعيش كوريلينكو، ذات 40 عاما وهي مواطنة فرنسية منذ عام 2001، في العاصمة البريطانية لندن مع ابنها البالغ من العمر 4 سنوات، وصديقها الأرجنتيني، بن كورا.

واتخذت الحكومة البريطانية خطوات متواضعة نسبيا لمكافحة انتشار المرض، مقارنة ببعض الدول الأوروبية الأخرى مثل إيطاليا، التي طبقت الحجر الصحي على مستوى البلاد منذ يوم الثلاثاء.

وحتى الآن، أٌبلغ عن 1372 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ويبلغ عدد الوفيات 35.

وكان المخرج والممثل الأمريكي توم هانكس قد أعلن سابقا أنه أصيب هو وزوجته ريتا ويلسون بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضح هانكس، من خلال تغريدة على حسابه على تويتر، أنه شعر ببعض الأعراض هو وزوجته لدى وصولهما إلى أستراليا، وأظهرت نتيجة تحاليل أجرياها أنهما حاملان للفيروس.