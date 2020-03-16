صحيفة إيطالية تطبع 10 صفحات لوفيات بلدة واحدة

المصدر: ترجمة: اليازية البدواوي

تناقل رواد مواقع التواصل يوم أمس مقطع فيديو أظهر كيف تحولت إحدى الصحف الإيطالية من طباعة صفحة ونصف في قسم النعي والإفصاح عن الوفيات، وصولاً إلى 10 صفحات في شهر واحد فقط.

وفقاً لـ "مترو" البريطانية، خلال 9 فبراير نشرت صحيفة "بيرغامو" اليومية بلومباردي صفحات النعي المعتادة، ولكن بحلول 13 مارس وبسبب اجتياح وباء كورونا للبلاد أصدرت صفحات بعدد لم يتخيله أحدهم يوماً ما.

تعد بيرغامو أحد النقاط الساخنة الوبائية في إيطاليا، وبعد تناقل جمهور القراء فيديو يظهر التباين بين الرقمين في فاصل زمني يقدر بالشهر، ظهرت تغريدات على موقع "تويتر" أفادت بـ "نقل الفيديو لأي شخص يقول بأن كورونا يشبه الإنفلونزا العادية"، ونبّه آخرون "من فضلكم ابقوا في المنازل".

تعيش إيطاليا حالة عزل منذ ما يقرب الأسبوع، حيث منعت وزارة النقل الركاب من ركوب العبارات إلى جزيرة سردينيا وحظرت رحلات القطارات الليلية.

"إنها ليست موجة، إنها كارثة تسونامي"، وفقاً للمسؤول عن العناية المركزة في مستشفى مونزا.

كان هناك 368 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في إيطاليا خلال 24 ساعة، بزيادة 25٪ وهو أعلى رقم حتى الآن ليصل العدد الإجمالي إلى 1809 حالة وفاة.