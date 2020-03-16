رضا يغني «وزع كورونا» والعظمة يستعيد «لا تصافحني»

المصدر: (دبي ـ غسان خروب )

«وزع شوكولاتة وطعمينا»، أغنية مر على صدورها سنوات، آنذاك لعب الفنان أيمن رضا دور البطولة فيها، حيث قدمها في إحدى حلقات المسلسل الكوميدي «بقعة ضوء»، تلك الأغنية عاشت كثيراً في ذاكرة الناس، فأعادت الفنانة دانا تقديمها مجدداً في أكثر من مناسبة، ولكن يبدو أن أيمن رضا لا يزال مصراً على استخدامها، ليعيد تقديمها بشكل جديد تفاعلاً مع تفشي فيروس كورونا المستجد في معظم دول العالم، محرفاً كلماتها لتصبح «وزع كورونا واعطينا»، التي قدمها على أوتار عوده، في مقطع مصور نشره على حسابه في موقع «إنستغرام».

أيمن رضا، الذي امتاز بحسه الفكاهي، وروحه المرحة في تعاطيه مع الأمور الحياتية اليومية، نجح في تقديم شكل جديد للأغنية، التي لقيت تفاعلاً واسعاً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عملوا على تناقلها فيما بينهم، ليحقق المقطع مشاهدات عالية، لتحظى «خفة دم» رضا، و«هضامته» بـ«ثناء» الجمهور.

ولكن الفنان أيمن رضا لم يكن الوحيد في الخصوص، فقد سبق للفنان ياسر العظمة أن أطلق قبل 34 عاماً، تحذيراً حول مخاطر المصافحة، وذلك من خلال أغنية «طريفة» حملت عنوان «لا تصافحني بنوب»، التي قدمها في إحدى حلقات مسلسله «مرايا 86». العظمة أعاد مجدداً نشر أغنيته القديمة، على حسابه في «فيسبوك»، ليبدو أنها جاءت متوافقة تماماً مع التحذيرات الطبية بضرورة الابتعاد عن المصافحة المباشرة، تجنباً لانتقال الفيروس.