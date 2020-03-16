مشهد أكشن يطيح بنيللي كريم

المصدر: (دبي - البيان)

تعرضت الفنانة نيللي كريم للسقوط عن دراجة نارية في كواليس مسلسلها الجديد «100 وش»، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل.ونشر الحساب الرسمي لشركة العدل جروب، بموقع «إنستغرام» فيديو يكشف تفاصيل الحادث.

وظهر في الفيديو الفنان إسلام إبراهيم على دراجة بخارية وخلفه الفنانة كريم التي تتعثر من فوق الدراجة وتسقط أرضاً. وأدت الإصابة لإخضاع النجمة المصرية لجراحة بقدمها، داخل أحد مستشفيات القاهرة، وقالت نيللي لصحيفة الوطن المصرية، إن حالتها الصحية تشهد تحسناً ملحوظاً.

كما طالبها الطبيب بالتزام الفراش لمدة أسبوعين وعدم مغادرة المنزل لحين تعافيها تماماً.