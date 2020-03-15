أصغر مولود في العالم مصاب بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

نقلت سيدة حامل أمس مصابة بالالتهاب الرئوي إلى مستشفى في لندن وتم وضعها في مستشفيات منفصلة لتلقي العلاج بعد التأكد من إصابتها بفيروس كورونا المستجد والجنين.

وصدرت تعليمات للعاملين بالمستشفى الذين اتصلوا بالأم والوليد بالعزل الذاتي للتأكد من عدم انتقال العدوى لهم.

ولم يتم إثبات ما إذا كان الطفل قد أصيب بالفيروس في الرحم أو أثناء المخاض.

وقالت مستشفى NHS Trust University NHS Trust في بيان: "اثنان من المرضى في مستشفى جامعة شمال ميدلسكس أثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي. تم نقل أحدهم إلى مركز متخصص والآخر يعالج في غرفة عزل".

وتابع : "سلامة مرضانا وموظفينا هي أولويتنا القصوى، نقوم بإنتظام بتنظيف المناطق التي يتم فيها رعاية المرضى والموظفين الذين كانوا على اتصال وثيق مع هؤلاء المرضى."