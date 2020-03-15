دار زايد للثقافة الإسلامية تطلق إصدارات بثلاث لغات

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت دار زايد للثقافة الإسلامية إصدارات ثقافية جديدة بثلاث لغات لترسيخ القيم الإسلامية والإنسانية، بما يحقق التعايش المشترك والتآلف في المجتمع، ويجعل إمارة أبوظبي رائدة عالمياً في مجال جودة الحياة.

وتسعى الدار إلى العمل على إعداد إصدارات متخصصة ترسخ القيم التربوية والإنسانية والكونية لتتمكن من تحقيق رؤيتها في أن تكون مؤسسة رائدة في التعريف بجوهر الثقافة الإسلامية ورسالتها القائمة على التسامح والمحبة. ومن ما شملت الإصدارات الجديدة كتاب «حكايات التسامح» بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والروسية. ويضم الكتاب مجموعة من القصص المختارة عن التسامح للأطفال واليافعين بأسلوب شيق. كما أصدرت الدار كتابا بعنوان «الإيمان والسعادة» باللغة الإنجليزية، ويتناول مفهوم الإيمان وعلاقته الوثيقة بالسَّعادة وأثر الإيمان في تحقيق سعادة الإنسان.

ويقدم كتاب «الحياة في العصر الحديث» باللغة الإنجليزية، كمال الإسلام، وشموليته، وصلاحيته لكل زمانٍ ومكانٍ.ويأتي كتاب «معالم من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم» باللغة الإنجليزية ليُحدِّد الدور الرِّسالي والتَّعليمي للأنبياء والمُرسلين السَّابقين، وإبراز الهدف والحِكمة من إرسالهم، مع إلقاء الضوء على مواقف من حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - بما يقدم للقارئ دروساً وعبراً ضامنةً ومحققةً لمصلحة النَّاس.