يسرا تستأنف تصوير «دهب عيرة»

المصدر: دبي - البيان

استأنفت الفنانة المصرية يسرا، أمس، تصوير مسلسها الرمضاني الجديد «دهب عيرة»، بعد إجازة إلزامية استمرت لمدة يومين، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وحسب ما ذكر موقع إيلاف، فإن المخرج سامح عبد العزيز، يكثف عدد ساعات التصوير، لتصل إلى 17 ساعة يومياً، للانتهاء من تصوير مشاهد الـ 15 حلقة الأولى، لتسليمها للجهة المنتجة، حسب الخطة المتفق عليها قبل انطلاق التصوير، والعمل من تأليف أمين جمال، وإنتاج مشترك بين العدل جروب والشركة المتحدة.

وتجسد يسرا شخصية «عهد»، التي تمتلك مصنع ملابس، وتنشغل دائماً بحل مشاكل أخواتها في العمل، وتهمل ابنها «هشام»، الذي يجسد دوره الفنان الشاب خالد أنور، وهو شاب جامعي، فيلجأ لتعاطي المخدرات، ويصبح مدمناً، وتتطور الأحداث بين يسرا وعائلتها في إطار اجتماعي مشوق.

مسلسل «دهب عيرة»، إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته إلى جانب يسرا، كل من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومي فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادي مهنى، وتيام مصطفى قمر، وعدد آخر من الفنانين.

وتعود يسرا بـ «دهب عيرة»، إلى الدراما الرمضانية، بعد غيابها العام الماضي، حيث قدمت آخر أعمالها «لدينا أقوال أخرى»، الذي تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك في بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف، لطيفة فهمي، وهدى المفتي، والعمل من تأليف عبد الله حسن، أمين جمال، عبد الله أبو بكر وإبراهيم محسن، وإخراج محمد علي.