فنانو الكويت يتكاتفون في مواجهة «كورونا»

المصدر: دبي ـ غسان خروب

رسائل إيجابية، وأخرى توعوية، تحمل بين ثناياها دعوات مختلفة، لحث الجمهور على اتقاء «شر» فيروس كورونا، أبطال هذه الرسائل، مجموعة من نجوم الدراما والمسرح في الكويت، والذين قاموا بتنظيم أنفسهم، وسعوا جاهدين، إلى استخدام «شعبيتهم» في نشر الرسائل الإيجابية بين الناس، من أجل حثهم على اتباع التعليمات الصادرة من السلطات المختصة في الكويت، التي رفعت حالة الطوارئ إلى أقصاها لمواجهة انتشار الفيروس الذي يضرب معظم دول العالم.

مساهمة نجوم الدراما في الحملة التوعوية، انطلقت من أروقة مواقع التواصل الاجتماعي، لينذر عدد منهم أنفسهم لخدمة «الوطن في الظروف الراهنة»، فبعد الرسائل التي وجهها الفنان داوود حسين، وزميله نبيل شعيل، وخالد البريكي، ها هو الدكتور خليفة الهاجري، رئيس رابطة أعضاء هيئة تدريس المعهد العالي للفنون المسرحية، يسير على ذات الخطى، عبر إعلانه، اليوم، عبر الحساب الرسمي للرابطة على موقع «تويتر»، عن تشكيل لجنة تنظيم العمل التطوعي، والتي تضم عدداً من الفنانين الأكاديميين والمسرحيين، حيث تأتي هذه الخطوة، وفق ما أوضحه الهاجري في التغريدة، من أجل تسخير كافة إمكانيات الرابطة، البشرية والمهنية، لخدمة دولة الكويت، تزامناً مع الوضع الوبائي الراهن، نتيجة تفشي فيروس كورونا، وكان د. خليفة الهاجري، قد أكد في تعليق له نشره على حسابه في انستغرام، أن «أهم مهام المثقف والفنان والأديب في الأزمات، تسخير وسائل تواصله مع الجمهور، في نشر التوجيهات الرسمية الموثوقة، ونشر الوعي العام بين عامة الناس».

أصداء

اللجنة الجديدة والتي ضمت في عضويتها د. خليفة الهاجري، ود. فاضل المويل، ود. أحلام حسن، ود. ابتسام الحمادي، ود. خلود الرشيدي، ود. حسين الحكم، ود. محمد الزنكوي، ضمت أيضاً عدداً من الفنانين، من أصحاب «الوزن الثقيل» على الساحة الكويتية، ومن بينهم الفنان خالد أمين، الذي نشر عبر حسابه، مقطعاً مصوراً، دعا فيها إلى ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر من أجل سلامة المجتمع.

وقال: «في ظل الظروف التي تمر فيها المنطقة، وانتشار فيروس كورونا، أعتقد لا بد من الالتزام في الكثير من القضايا، وأولها تحكيم عقولنا، وإبعاد الشائعات»، مشيراً إلى أن «كثرة الشائعات التي يتم تداولها، هي الوباء الأساسي قبل كورونا».

وأضاف: «إلى جانب الشائعات، هناك وباء آخر، يتمثل في عدم تطبيق تعليمات وزارة الصحة، أو أي جهة أخرى، ولذلك أرجو منكم الالتزام للتخلص من الوباء القادم، والذي بتقديري سيكون فتاكاً إذا لم نلتزم بالتعليمات».

صمود الكندري

الإعلان عن تشكيل اللجنة، لقي أصداء إيجابية بين نجوم الساحة الكويتية، حيث أعلنت الفنانة صمود الكندري وعبد الله الويس وغدير السبتي، وحسين دشتي عن انضمامهم إلى اللجنة، التي ضمت أيضاً عدداً من طلبة المعهد.