شاهد.. عروسان مصريان يتحديان عاصفة التنين

المصدر: البيان الإلكتروني

تحدى عروسان مصريان عاصفة التنين وموجة الطقس السيئ التي ضربت مصر وأصرا على إتمام زفافهما وسط مياه الفيضانات التي ملأت الشوارع .

وبعد انتهاء العروس من تصفيف شعرها، وإجراءات المكياج، جاء "لودر" وحملهما معًا للتغلب على مشكلة المياه المتراكمة في الشوارع.

وتعرضت مصر لاضطراب شديد في الأحوال الجوية، حيث سقطت أمطار غزيرة على بعض المناطق كانت رعدية أحيانا وصلت إلى حد السيول على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوبها وسلاسل جبال البحر الأحمر والصعيد، صاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط واضح للرياح على كافة أنحاء البلاد مثيرة للرمال والأتربة، أدت إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية في البحرين الأبيض والأحمر.

وأدت موجة الطقس السيئ إلى وفاة 20 شخضاً.