مؤذن كويتي يدعو للصلاة في المنازل بحرقة وبكاء

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

"صلوا في رحالكم"؛ أي صلوا في بيوتكم، قالها المؤذن الكويتي مصحوبة بدموع وبكاء.

دموع عن خلو بيوت الله من المصلين بسبب الجائحة كورونا، وكذلك عما يمكن أن يلحق بالبشرية والمسلمين من هذا الوباء الذي حل بها.

اللهم سلّمنا وعافنا وارفع الوباء عنا وعن إخواننا في كل بلاد الدنيا.

كلمات دالة:
  • الكويت،
  • الصلاة،
  • بكاء
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