مؤذن كويتي يدعو للصلاة في المنازل بحرقة وبكاء

المصدر: البيان الإلكتروني

"صلوا في رحالكم"؛ أي صلوا في بيوتكم، قالها المؤذن الكويتي مصحوبة بدموع وبكاء.

دموع عن خلو بيوت الله من المصلين بسبب الجائحة كورونا، وكذلك عما يمكن أن يلحق بالبشرية والمسلمين من هذا الوباء الذي حل بها.

اللهم سلّمنا وعافنا وارفع الوباء عنا وعن إخواننا في كل بلاد الدنيا.