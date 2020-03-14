مؤذن كويتي يدعو للصلاة في المنازل بحرقة وبكاء

"صلوا في رحالكم"؛ أي صلوا في بيوتكم، قالها المؤذن الكويتي مصحوبة بدموع وبكاء.
دموع عن خلو بيوت الله من المصلين بسبب الجائحة كورونا، وكذلك عما يمكن أن يلحق بالبشرية والمسلمين من هذا الوباء الذي حل بها.
اللهم سلّمنا وعافنا وارفع الوباء عنا وعن إخواننا في كل بلاد الدنيا.
مؤذن كويتي يدعو للصلاة في المنازل بحرقة وبكاءhttps://t.co/krokvtlkle— صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 13, 2020
#وقاية_وأمان
#صحتكم_أمانة
#الوعي_أهم_وقاية
#كوفيد_19
#كورونا
#كورونا_الجديد
#فيروس_كورونا
#COVID19
#coronavirus
#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/RCoORFG0O9