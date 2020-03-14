رسالة نبيل شعيل للكويتيين والعرب حول كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

بصراحته ولطافته المعهودتين، وجه الفنان الكويتي الكبير نبيل شعيل رسالة من القلب للشعب الكويتي والعربي عمومًا بخصوص ما يعانيه العالم من فيروس كورونا، قال فيها عبر فيديو نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي: أريد أن أقول كلاما كثيرا، حول ما أصاب عالمنا هذه الأيام.

مضيفاً سأكلمكم كمواطن كويتي بسيط يكن كل الحب والاحترام للكويتيين والوافدين، مشيرا إلى أن دولة الكويت اتخذت عدة إجراءات مهمة لمجابهة فيروس كورونا، حيث وفرت كل شيء لتلبية احتياجات السكان كافة، مهيبا إلى أن هناك تطبيق على الهواتف يسمح بتوصيل كل الاحتياجات إلى المنازل.

وختم: التزموا المكوث في بيوتكم وحافظوا على أبنائكم وأسركم، حتى لا تصابوا بهذا الوباء الخبيث.