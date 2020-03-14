«ديزني» ترجئ بدء عرض 3 من أفلامها

المصدر: (لوس انجليس - أ ف ب)

أعلنت مجموعة «ديزني» إرجاء بدء عرض أفلام عدة رئيسية من إنتاجها لا سيما «مولان» بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. والأفلام الثلاثة المعنية هي «مولان» و«ذي نيو ميوتنتس» و«انتلرز». وقد أرجئ عرض الأفلام الثلاثة حتى إشعار آخر، فيما تدرس «ديزني» مواعيد جديدة لعرضها.

وكان العرض الأول الرسمي لفيلم «مولان» وهو إعادة لفيلم الرسوم المتحركة الناجح العائد للعام 1998، أقيم الاثنين في لوس انجليس. وكان يفترض أن يبدأ عرضه بعد أسبوعين. وكانت ديزني أعلنت قبل ذلك إغلاق متنزه «ديزني لاند» في مدينة أناهايم قرب لوس انجليس في ولاية كاليفورنيا اعتباراً من اليوم وحتى نهاية مارس في إجراء وقائي. كذلك أعلنت الشركة أن متنزهها في فلوريدا و«ديزني لاند» في باريس سيغلقان أبوابهما أيضاً اعتباراً من غد. وستبقى الفنادق في هذه المتنزهات مفتوحة حتى الآن.