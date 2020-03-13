قط إنستغرام المجعد يذهل المتابعين

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

بين الحين والآخر تستقطب المنشورات والصور التي تتعلق بالكائنات الأليفة أنظار المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، ليطل مؤخراً قط على موقع "انستغرام" استلب بمظهره الأقرب للغريب للغاية أنظار من رأوه ووصفوه بالكائن الأقرب للفضائي، فضلاً عن تشبيهه بالدماغ المجعد، إشارة لجلده المليء بالتجاعيد الخالِي من الفراء.



بالتأكيد لا يعد الهر إكسيردان ( 6 أعوام)، من سلاسة سفينكس المعروفة، أكثر القطط لطافة ولكن وبفضل مالكته السويسرية ساندرا فيليبي يتابعه أكثر من 24 ألف متابع على منصة "انستغرام"، وفقاً لموقع "إنسايدر".

وبالرغم من نظرات القط التي لا تنم عن الرضا في معظم الصور، إلا وأن التعليقات التي تذيلها السيدة تضفي بجو من اللطافة عندما تحيي جمهور متابعيه وتتمنى لهم "يوماً سعيداً" بطريقة "هابي-كات-ردي". ليتفاعل الآخرون بردود أفعال مستمرة على صوره غير الاعتيادية.

تفيد مالكة إكسيردان التي وقعت في حبه منذ الوهلة الأولى التي رأته بها حينما كان يبلغ من العمر عاماً واحداً، إنه من سلالة قطط تفضل الاختلاط والبقاء برفقة نظيراتها على الدوام، لذلك فإن هنالك قطين وآخرين لدى أفراد آخرين من العائلة لطرد شعور الملل والرتابة من حياته.

الجدير بالذكر أن صور القطط تتلقى وعلى الدوام ردود أفعال وتعليقات طريفة، كوصفه أحياناً بـ"قط من كوكب بلوتو"، كما ويعرب آخرون عن حبهم لهذا الكائن الأجعد الغريب تماماً.