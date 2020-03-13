"ديزني لاند" يغلق أبوابه بسبب كورونا

المصدر: أ ف ب

أعلن منتزه "ديزني لاند" في مدينة أناهايم قرب لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الخميس أنّه سيغلق أبوابه اعتباراً من السبت ولغاية نهاية مارس الجاري في إجراء وقائي بسبب تفشّي وباء كورونا المستجدّ (كوفيد-19).

وقال متحدث باسم المنتزه: "حتى إن لم تسجّل في ديزني لاند ريزورت أية إصابة بكوفيد-19"، فإنّ إدارة المنتجع اتّخذت قرار الإغلاق عملاً بتوصيات أصدرها حاكم الولاية وطلب فيها تعليق كل "التجمعات غير الضرورية" التي يزيد عدد المشاركين فيها على 250 شخصاً و"لما فيه مصلحة زبائننا وموظفينا".

وأوضح المتحدّث أنّ الفنادق التابعة للمنتزه ستبقى مفتوحة لغاية الاثنين 16 مارس الجاري لإتاحة الوقت أمام نزلائها لتنظيم رحيلهم.