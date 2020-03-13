أبوظبي أفضل مدينة سياحية عربية

المصدر: أبوظبي- وام

أعلن المركز العربي للإعلام السياحي عن أسماء الفائزين بجوائز الإعلام السياحي العربي لعام 2020، وذلك في مقر جمعية الصحفيين بأبوظبي.

وفازت مدينة أبوظبي بلقب أفضل مدينة سياحية عربية مناصفة مع مدينة العقبة الأردنية، وفاز بأفضل لقطة سياحية مصورة المصور علي الجنيبي من الإمارات وسعيد الهطلاء من السعودية، بينما ذهبت جائزة التقدير الخاص بإجماع الإعلاميين العرب واختيارات لجنة التحكيم «عميد الرحالة العرب لعام 2020» لصالح المخدوم من الإمارات.

وقال حسين المناعي رئيس المركز العربي للإعلام السياحي: إن جوائز الإعلام السياحي العربي انطلقت في عام 2008 وتصل اليوم إلى دورتها الـ 12 وتأتي ضمن رسالة المركز ورؤيته الاستراتيجية لتحفيز وتكريم الأشخاص والهيئات السياحية والإعلامية.

إقبال كبير

وأضاف أن المسابقة شهدت هذا العام إقبالاً كبيراً حيث شارك في التصويت بعد التحول إلى التصويت الإلكتروني أكثر من مليون مشارك، ووصل عدد المرشحين إلى 131 متنافساً في 28 فئة، موضحاً أن فترة الترشح بدأت من نوفمبر إلى ديسمبر 2019 وبدأ التصويت الإلكتروني من 16 ديسمبر الماضي حتى 15 فبراير 2020.

وأكد المناعي حرص المركز الدائم من خلال هذه الجوائز على إبراز الجهود المبذولة في هذا القطاع وفق معايير علمية، مشيراً إلى أهمية تحفيز الإعلاميين المتخصصين في الإعلام السياحي وإبراز دورهم المهم في الترويج للسياحة العربية البينية، وأن المركز في المرحلة المقبلة سيشهد العديد من الأنشطة المتخصصة، التي تواكب ما يمر به العالم من أزمات تؤثر بشكل مباشر في القطاع السياحي العربي والعالمي.

تنشيط السياحة

من جهته هنأ الدكتور سعيد البطوطي نائب رئيس مجلس الأمناء والمستشار الاقتصادي في منظمة السياحة العالمية عضو لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا الفائزين، متمنياً لهم التوفيق والبناء على ما حققوه من إنجازات إعلامية متخصصة، تسهم بقدر كبير في تنشيط السياحة العربية، وخاصة في ظل هذه الظروف القاسية، التي يمر بها القطاع.