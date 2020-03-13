للأعمال الفنية بعدسة المصورين حكاية أخرى

المصدر: إعداد: فاتن صبح

أكثر من تسعة آلاف صورة دخلت المنافسة العالمية «#عمل 2020» التي يستضيفها تطبيق أغورا المجاني للتصوير. وقلة قليلة مذهلة فقط وصلت إلى النهائيات الباحثة عن صور تعكس «معنى العمل» للأشخاص من حول العالم.

وحدها صورة «غسل زنابق الماء» تربعت على عرش اختيار ذواقة الصور، فكانت الفائزة، إلا أن ذلك لا ينتقص من أهمية أو جمالية آلاف الصور الأخرى التي تختزن معاني عميقة وقوية وتتمتع بسحر يتخطى حدود الصورة والألوان.

واحدة من بين تلك هي صورة بعنوان «ذَهَب المزارع» التي تكشف عن أحد المزارعين في تركيا وهو ينثر حبات الذرة، فتتساقط كذرات من ذهب تحت تأثير إضاءة المصور. وتخال في صورة «حصاد الملح» ذاك البياض ثلجاً ناصعاً قبل أن تكتشف أن المشهد لمزارع يجرف الملح بأرخبيل هون خوي الفيتنامي.

وبالعودة إلى صورة «غسل زنابق الماء» الفائزة، فقد التقطتها شابة فيتنامية تبلغ 34 عاماً تعمل في مصرف وقد اشترت أول كاميرا لها عام 2017 وتعلمت كيفية التقاط الصور خلال رحلاتها في أنحاء البلاد.

ويرد في توضيح للصورة: «نساء يغسلن زنابق الماء، تلك الزهور التي تنمو في عدد من بحيرات الأنهر الغربية لفيتنام. وتستخدم النسوة المراكب للتجول وقطف الزنابق وغسلها وبيعها في السوق المحلي، ضمن عادات عمل تقليدي تمارسه نساء غرب فيتنام لأجيال. وتعتبر الزهرة القابلة للأكل من أطايب الطعام المترف للمحليين كما السيّاح».

من بين الصور التي وصلت لمرحلة النهائيات لقطة لليام مان، وقد ظهر فيها عامل بناء يأخذ استراحةً في أحد الأجزاء المهجورة لأنفاق لندن. وهناك أيضاً عدد من الصور الفريدة كتلك التي تحمل عنوان «فتاة» وترصد امرأة تكدّ في تلوين المظلات في ميانمار.