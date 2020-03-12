فوكس سينما تواجه كورونا بتعقيم صالاتها

المصدر: دبي ـ غسان خروب

لم يترك فيروس كورونا في العالم مكاناً إلا وأثر فيه، وهو ما انسحب على صالات السينما في العديد من دول العالم، ومن بينها السعودية والكويت، والتي أعلنت عن اغلاقها لكافة صالات السينما، حتى إشعار آخر، في محاولة منها للحد من انتشار الفيروس، وفي هذا الإطار قامت ادارة فوكس سينما، في الإمارات، بعملية تعقيم شاملة لكافة صالاتها في الدولة، وذلك في خطوة لمواكبة الاجراءات الاحترازية الرامية لتحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة التي تتبعها السلطات في الدولة.



عملية التعقيم الشاملة التي خضعت لها صالات العرض، كشفت عنها ادارة فوكس سينما التابعة لمجموعة ماجد الفطيم، عبر مقطع مصور، بثته على حسابها في موقع تويتر، والذي أوضحت فيه، قيام طواقمها بعملية تنظيف وتعقيم شاملة، لكافة الأماكن التي يستخدمها رواد السينما، كما قامت بتزويد الصالات بـالمعقمات. وجاءت هذه العملية في اطار بث رسائل ايجابية لرواد السينما في الإمارات، حيث أظهر المقطع المصور، عدم تأثر حركة الإقبال على صالات السينما، على الرغم من اعلان عدد من شركات الإنتاج العالمية، عن تأجيل عروض أفلامها إلى اشعار اخر.