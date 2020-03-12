داوود حسين .. يبث رسائل إيجابية في زمن "الكورونا"

المصدر: دبي ـ غسان خروب

يبدو أن توسع انتشار فيروس كورونا حول العالم، قد أصاب الكثير من الناس بحالة من الهلع، قادتهم إلى التهافت على المتاجر، من أجل تخزين المواد الغذائية، وهو مشهد لم يرق للفنان الكويتي داوود حسين، والذي بادر إلى بث رسالة إيجابية إلى جمهوره، عبر حسابه على موقع "انستغرام"، طلب فيها من الناس التروي، وأن يتسلحوا بالايجابية.

وقال داوود في رسالته: "حالة الذعر والخوف التي نراها حالياً في الجمعيات والمخابز، لدرجة لا يوجد فيها عربات تسوق، لماذا كل ذلك، خاصة وأن البعض يأخذ ما لا حاجة له به، فنحن لا نعيش حالة حرب، وما يحدث هو عبارة عن إجراءات احترازية فقط، لمنع التجمعات، للحد من انتشار فيروس كورونا ".

وتساءل داوود حسين في رسالته، عن سبب الخوف السائد حالياً بين الناس في تعاملاتهم اليومية.

وقال: "الأخطر من ذلك هو أن الناس بالعموم أصبحوا يخافون من بعضهم البعض، وكأن الجميع يتساءلون من خلف الكمامات، إذا كان الشخص مصاب أو لا".

وطلب داوود من الجمهور ضرورة عدم الخوف من نفاذ المخزون الغذائي.

وقال: "لدينا مخزون غذائي عالي، يكفي عام كامل وأكثر".

وتابع: "الله هو الحافظ، اللهم اجعل هذا البلد أمناً مستقراً، واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وبلدان العالم أجمع من شر هذا الوباء.

وأضاف: "ارجو أن نكون ايجابيين في تعاملنا مع هذا الموضوع".