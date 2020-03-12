أسراب الحمام تحلّق حول الكعبة المشرفة في منظر بديع

المصدر: البيان الإلكتروني

وثّق أحد زوار المسجد الحرام، مقطع فيديو يظهر فيه أسراب من الحمام وهو يحلق حول الكعبة المشرفة بشكل دائري كما يطوف الحجاج والمعتمرون حول الكعبة.

وأظهر المقطع؛ أسراب الحمام وهي تحلق فوق المسجد الحرام حول الكعبة المشرفة بشكل دائري، في منظر رباني بديع يسر الناظرين بحسب صحيفة سبق.

وبحسب المعلومات فإن الحمام لا يتخذ مكانًا للتعشيش أو المبيت داخل الحرم المكي الشريف، ويحظى بمعاملة خاصة ولا يجوز لأي أحد قتله أو إخافته أو تنفيره أو تكسير بيضه بغرض طرد العش من محيط المسجد الحرام.

ويُطلق على أسراب الحمام تلك العديد من الأسماء منها، "روفان وهو نهر من أنهار الجنة"، ويطلق عليه أيضًا الحمام المكي وحمام رب البيت وحمام الحمى.