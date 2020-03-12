بالفيديو.. انتهاء معاناة فنان كويتي كبير بعد تشرده في الشوارع

المصدر: البيان الإلكتروني

عبر الفنان الكويتي عباس البدري عن سعادته لإنهاء معاناته المأساوية و«التشرد» الذي عاناه من أقاربه الأسبوع الماضي ودفعه للنوم بـ «سيارته»، شاكرا صحيفة «الأنباء» المحلية على نشر مأساته الإنسانية، الأمر الذي تفاعلت معه بشكل كبير وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة بالوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية هناء الهاجري ومدير العلاقات بالوزارة عبدالله الحمدان الذي نقل معاناة رائد الأغنية الكويتية عباس البدري لمسؤوليه فتفاعلوا معه بشكل لافت دون أدنى تحرك من جمعية الفنانين الكويتية التي من المفروض تكون الملاذ الآمن للفنانين عندما تواجههم الصعاب في حياتهم المعيشية، خصوصا ان هذا الأمر كان من أهم الأهداف التي أنشئت من أجله جمعية الفنانين عام 1963 ولكن لا حياة لمن تنادي!

وكانت فرحة رائد الأغنية الكويتية عباس البدري لا توصف أمس الأول وهو يتسلم شقته المؤثثة التي خصصتها له وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع جمعية النجاة الخيرية بحضور صحيفة «الأنباء» ومدير العلاقات العامة بوزارة الشؤون عبدالله الحمدان والمحامي منيف عبدالله العجمي من جمعية النجاة الخيرية الذي رحب بالمطرب القدير عباس البدري، متمنيا له إقامة سعيدة في شقته.

وبعد انتهاء معاناة المطرب القدير عباس البدري، شكرت «الأنباء» من جانبها كل من تفاعل مع هذه القضية الإنسانية لرجل أعطى أكثر من نصف قرن في الحركة الفنية وبالأخص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي بذلت جهودا كبيرة في إنهاء المشكلة والشكر موصول أيضا لتلفزيون atv الذي سلط الضوء على ما نشرته «الأنباء».