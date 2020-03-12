«قصص الأساتذة» ترويها القناة الصينية العربية

المصدر: (دبي - البيان)

شو بيهونغ، تشي باي شي، شين فنغ شيا. قصص عمالقة الفن والثقافة في الصين نرويها في الشرق الأوسط، حيث تبدأ قناة «الصينية العربية» بث برنامج حواري ثقافي عنوانه «قصص أساتذة الثقافة الصينية» الذي يقدم للمشاهدين العرب حوارات حول الثقافة الصينية واسعة النطاق.

وسيعرض البرنامج كل يوم أحد في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت الإمارات.

وعن إطلاق البرنامج الجديد قال وو هوان مخرج البرنامج: «هذا البرنامج يتماشى مع المبادرات الصينية الإماراتية لتعزيز التفاهم الثقافي بين البلدين. الخبراء الصينيون الذين حققوا علامة في عالم الإنجازات الثقافية والعلمية سوف يشاركون وجهات نظرهم مع الجمهور العربي».