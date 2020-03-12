«ماتريشكا» في دبي.. حكايات التراث والفنون الروسية

المصدر: دبي - البيان

انطلقت أخيراً، في دبي، النسخة الرابعة من «مهرجان ماتريشكا»، في أجواء مفتوحة، تعكس ملامح الثقافة والتراث والفنون والأزياء والمأكولات والترفيه في روسيا، وتعزّز الجسور الثقافية بين دولة الإمارات وروسيا.

وبحضور فيكتوريا لوبيريفا، أول سفيرة لمونديال كأس العالم، وملكة جمال روسيا السابقة، أقيم حفل عشاء «حكايا من الخيال الروسي»، على مناظر نوافير دبي الراقصة وبرج خليفة المهيب، لتبدأ قصص الخيال الروسي في سرد أحداثها المشوقّة، بدخول ضيوف الحفل على السجادة الحمراء، وبكلمات ترحيب دافئة باللغتين الروسية والإنجليزية، استقبلت لوبيريفا الضيوف الذين متعوا أعينهم بمنظر أزهار الأوركيد ذات الألوان المشرقة.

وبعد الاستمتاع بمناظر الصف الأمامي لعروض الماس من «دامياني»، وأحدث مجموعات الأزياء من تصميم ناتاليا غارت، تمت دعوة ضيوف الحفل، وعددهم 300، لتناول العشاء، مع الاستمتاع بعرض فني مذهل، قّل نظيره في العالم.

واستمع الحضور إلى أيقونة موسيقا البوب الروسي «نيوشا»، التي سحرت الجمهور بصوتها وأدائها الأوبرالي الفريد، ضمن عرض رقمي مذهل وثلاثي الأبعاد، أعقبه عرض حي لعازف البيانو الكلاسيكي يوري روزوم.

واستمرت أمسية القصص الخيالية الروسية، مع عرض باليه حي من راقصي «مسرح ماريانسكي»، إلى حين اشتعلت أضواء المسرح، معلنة قدوم الفنان الروسي الشهير أليكسي تشوماكوف، الذي أمتع الحضور بعدد من الأغاني الرائعة بلغات متعدّدة، وحفل موسيقي، جعل ضيوفاً من جميع الجنسيات يرقصون على أنغامه.

وضمّت قائمة ضيوف الحفل، مؤثرين وشخصيات مجتمع من دبي، مثل محمد الحبتور، مانويل أرناوت، المصمم الشهير رامي العلي، أيقونة كرة القدم غريشيانو بيليه، سمير ونبيلة بدرو، فادي ودينا ميهو، ريم أبو سمرة، لينا سمان وأيمن وإيفونا العفيفي. وتضمنت قائمة الزوّار كذلك، أوكسانا لافرينتيفا، ألكساندر تسيبكين وإيلينا ليتوشايا، الذين قدموا من موسكو لحضور هذا الحدث.